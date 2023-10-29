Матч "Барыса" в Астане начался с минуты молчания

Матч астанинского "Барыса" в КХЛ с нижегородским "Торпедо" начался с минуты молчания в память о погибших шахтерах, сообщает Zakon.kz.

Встреча проходит на льду "Барыс Арены", матч стартовал в 17:00 по времени Астаны.

"Барыс" в прошлом туре уступил в овертайме минскому "Динамо" (1:2). Перед стартом поединка казахстанский клуб был на предпоследней строчке Восточной конференции, а белорусский занимал восьмую в Западной.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти – по последним данным, погибшими считаются 42 человека, 4 шахтера все еще числятся пропавшими без вести.