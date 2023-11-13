Зайнутдинов пропустит решающие матчи против Сан-Марино и Словении

Федерация футбола Казахстана сделала еще одно заявление по ситуации вокруг ведущего игрока сборной Бахтиера Зайнутдинова. Согласно информации КФФ, футболист турецкого "Бешикташа" не сможет сыграть в двух решающих матчах отборочного раунда Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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Как уже известно, накануне Бахтиер Зайнутдинов получил травму в матче турецкого чемпионата, когда его "Бешикташ" принимал "Истанбул Башакшекир".

Bu Pozisyonda faulü Başakşehir kullandı



Zaynutdinov oyuna devam edemedi pic.twitter.com/j7Ztr18jt3 — Siyah Beyaz Hayatlar (@SBHayatlar1903) November 12, 2023

Спустя время после этого случая казахстанская федерация футбола сделала обращение к болельщикам, в надежде, что полузащитник возможно сможет помочь в двух оставшихся играх нашей сборной. Однако, травма оказалась серьезной, о чем свидетельствует второе заявление KФФ.

"К сожалению, Бахтиер Зайнутдинов не сможет сыграть в играх с Сан-Марино и Словенией. В матче "Бешикташа" и "Истанбул Башакшехир" он получил перелом носа и скуловой кости. На восстановление уйдет минимум 2-3 недели. По графику Зайнутдинов должен был приехать в состав сборной 13 ноября. Однако, он вынужден будет пропустить УТС и две решающие игры". Заявление KФФ

В ноябре сборная Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2024 проведет два ответственных матча. 17 ноября против Сан-Марино, а 21 ноября Казахстан сыграет в Любляне против Словении.



Стоит подчеркнуть, что команда Магомеда Адиева осталась без двух ведущих игроков перед решающими матчами. Помимо Зайнутдинова, на месяц из строя вышел капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген, который также сейчас находится на стадии восстановления после травмы.