Сборная Казахстана по футболу готовится к матчам Евро-2024 без основных лидеров

Казахстанская футбольная дружина накануне собралась в полном составе перед ответственными играми отбора Евро-2024. Исключением и некоторым огорчением стало отсутствие в списке двух ведущих игроков нашей команды – Асхата Тагыбергена и Бахтиера Зайнутдинова, сообщает Zakon.kz.

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Как ранее уже оповещали, Асхат и Бахтиер получили непредвиденные травмы во время матчей. Тагыберген не смог доиграть поединок казахстанского первенства против карагандинского "Шахтера", а Зайнутдинову не повезло в играх турецкого чемпионата.

Данные футболисты играли ключевую роль в тактических построениях тренерского штаба сборной Казахстана. Асхат Тагыберген отвечал за оборону нашей команды, а Бахтиер Зайнутдинов за атакующие действие казахстанской дружины. Конечно, отсутствие этих игроков бесценно, и Магомеду Адиеву придется строит новую схему победной тактики. Так как, только шесть выигрышных очков помогут нашим футболистам получить шанс на поездку в Германию, на чемпионат Европы будущего года.

Накануне, ряд игроков казахстанского коллектива, которые попали в окончательный состав списка Магомеда Адиева прибыли в Астану, где в эти дни подходит к завершению УТС. Состав сборной пополнили футболисты, выступающие в европейских первенствах: Рамазан Оразов, Нуралы Алип, Лев Скворцов, Александр Зуев и Марат Быстров.





Фото: Instagram/kff_team

В отсутствие двух лидеров сборную Казахстана ждут два важных поединка на пути к чемпионату Европы 2024 года. Сначала матч с футболистами Сан-Марино 17 ноября в Астане, затем 21 ноября Казахстан на выезде сыграет со Словенией.

После восьми туров казахстанская дружина с 15 очками располагается на третьем месте турнирной таблицы подгруппы Н. Выше нас стоят Дания и Словения, у них по 19 очков.