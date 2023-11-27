Магомед Адиев прокомментировал слухи вокруг перехода в "Актобе"
Фото: kff.kz
Тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев выпустил заявление касательно своего будущего и развеял слухи о переходе в футбольный клуб "Актобе", сообщает Zakon.kz.
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Тренер рассказал, что ему приходит много вопросов касаемо перехода в актюбинский клуб. Однако, с его слов, Адиеву гораздо важнее результаты сборной.
"Друзья, болельщики сегодня мне приходит много вопросов касаемо того, что я возглавлю в ближайшее время футбольный клуб "Актобе". Но хочу вас заверить, у меня главная цель и задача это сборная Казахстана и предстоящие игры в марте, на которых я сейчас сосредоточен. Моя главная цель и мечта, чтобы мы попали и приняли участие в Чемпионате Европы по футболу 2024. В этой связи, дорогие друзья и болельщики никакой футбольный клуб возглавлять в ближайшее время не планирую", - сказал тренер сборной.
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Ранее СМИ писали, что Магомед Адиев наиболее вероятный претендент на пост главного тренера ФК "Актобе".
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