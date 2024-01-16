Пять игроков "Барыса" не выйдут на лед в матче с "Салават Юлаевым"

16 января хоккейный клуб "Барыс" проведет домашний поединок в рамках КХЛ с уфимской командой "Салават Юлаев". К сожалению, хозяева льда не смогут рассчитывать на пять хоккеистов основного состава, которые находятся в лазарете, сообщает Zakon.kz.

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Для "Барыса" эта встреча будет второй домашней игрой за два дня. Накануне подопечные Олега Болякина всухую уступили "Ладе" из Тольятти – 0:3, проиграв 4-ый матч кряду. Теперь на очереди "Салават Юлаев".





В очном противостоянии текущего сезона впереди уфимский коллектив, который одержал три победы над "астанчанами" – 3:2, 5:4, 5:3. Гости приехали в Казахстан в хорошем настроении, с 65 очками они на сегодняшний день занимают третье место в турнирной таблице Востока.

В свою же очередь столичной дружине нечем похвалиться, у них 40 очков и последнее 12 место. И к тому же список травмированных игроков пополняется с каждым разом. Помимо вратаря Эдварда Паскуале, полевых игроков Романа Старченко, Алихана Асетова и Батырлана Муратова, к ним присоединился американский форвард Джозеф ЛаБейт.



Матч между "Барысом" и "Салават Юлаевым" стартует в 19:30 по времени Астаны.

