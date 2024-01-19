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"Барыс" на матч с ЦСКА выйдет без шести игроков основного состава

Хоккей Травма 6 хоккеистов Фото: hcbarys.kz
19 января столичный хоккейный клуб "Барыс" продолжит домашнюю серию игр. На очереди действующий обладатель Кубка Гагарина – московский ЦСКА. К сожалению, "астанчанам" в этом поединке не помогут шесть игроков основы, которые получили травму, сообщает Zakon.kz.

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Армейцы прибыли в Астану с серией из 3-х поражений подряд. Подопечные Сергея Фёдорова сейчас имеют 56 очков и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В матче с действующим победителем Кубка Гагарина "Барысу" не смогут помочь ведущие хоккеисты в лице Эдварда Паскуале, Романа Старченко, Алихана Асетова, Батырлана Муратова, Джозефа ЛаБейта и Алекса Гранта.

Хоккей Травма 6 Игроков

Фото: hcbarys.kz

Со своей стороны столичный коллектив не унывает и планирует дать бой лучшей команде КХЛ 2023 года. До этого "Барыс" в ярком матче одержал победу над уфимским "Салават Юлаевым" – 3:2, в серии буллитов. 

Два балла хозяевам льда принес точный бросок лучшего бомбардира команды Понтуса Оберга (15+15) и отличная игра на последнем рубеже Андрея Шутова. Наш голкипер отразил 33 броска, а защитник Давид Скленичка достиг отметки в 20 передач за сезон.

Хоккей Травма 6 Игроков

Фото: hcbarys.kz

На данный момент в активе казахстанского коллектива 44 балла после 52 матчей, передает пресс-служба астанинской дружины. Стоит отметить, что копилка "Барыса" на днях неожиданно пополнилась двумя дополнительными очками из-за нарушения командой "Сибирь" регламента КХЛ.  

Начало встречи между "Барысом" и ЦСКА назначена на 19:30 по времени Астаны.

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