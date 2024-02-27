В заключительном матче сезона "Барыс" одержал долгожданную победу

В заключительном матче сезона "Барыс" дома встречался с "Сибирью". Астанинские "барсы" выиграли со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Счет в игре на 27-й минуте открыли хозяева. Давид Скленичка обыграл нескольких соперников и нашел на чужом пятаке Аркадия Шестакова. 64-й номер забросил свою 15-ю шайбу в сезоне.

В дальнейшем команды обменялись острейшими атаками, но шайба после бросков того же Скленички и Энди Андреоффа угодила в штангу. В итоге гол Шестакова остался единственным в матче. Андрей Шутов отразил 38 бросков в створ и в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль.



Таким образом, "Барыс" завершил регулярный чемпионат с 21 победой и 50 баллами на 12 строчке в Восточной конференции.

"Барыс" – "Сибирь" 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 – 26:19 – Шестаков (Скленичка, Борисевич)

Вратари: Шутов – Красоткин

24 февраля 2024 года астанинский "Барыс" сыграл с тольяттинской "Ладой" в домашнем матче КХЛ, встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.