"Интер" забил больше всех голов среди команд ведущих чемпионатов

Итальянский футбольный клуб "Интер" оформил 67 голов в нынешнем чемпионате. Эти цифры позволяют "черно-синим" возглавить рейтинг среди топ-5 европейских лиг на данный момент, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Симоне Индзаги забили наибольшее число голов в ворота своих соперников (67), по сравнению с конкурентами в других европейских чемпионатах. Этот подсчет подвели специалисты Opta за текущий сезон.

64 - Inter have scored the most goals in the Big-5 European leagues this season: 64 goals, overtaking Liverpool and Bayern München (both 63). Spatial.#InterAtalanta #SerieA pic.twitter.com/1dnFHEeo7z — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 28, 2024

Данных цифр миланский клуб достиг после того, как накануне на "Джузеппе Меацца" была разгромлена "Аталанта" со счетом 4:0, в рамках перенесенного матча 21-го тура Серии А.





Стоит отметить, что команда Индзаги забивает 4 гола уже в 4-й игре подряд итальянского первенства. До этого по 4 раза были поражены ворота "Лечче", "Салернитаны" и "Ромы".

А всего в этом сезоне Серии А "Интернационале" забил 67 голов в 26 играх, опережая английский "Ливерпуль" и немецкую "Баварию", у которых по 63 взятий ворот.





Фото: Instagram/inter

Плюс ко всему, "Интер" находится во главе турнирной таблицы серии А, набрав 69 очков. А его форвард Лаутаро Мартинес возглавляет список лучших снайперов чемпионата, с активом в 23 мяча.

ФК "Интер" является финалистом последнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Коллектив из Милана в прошлом году в решающем матче уступил британскому "Манчестер Сити" – 0:1.



А сейчас "черно-синие" уверенно идут к "золоту" в итальянском чемпионате, и сражаются за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".