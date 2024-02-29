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"Интер" забил больше всех голов среди команд ведущих чемпионатов

Футбол Лидер по Голам Фото: Instagram/inter
Итальянский футбольный клуб "Интер" оформил 67 голов в нынешнем чемпионате. Эти цифры позволяют "черно-синим" возглавить рейтинг среди топ-5 европейских лиг на данный момент, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Симоне Индзаги забили наибольшее число голов в ворота своих соперников (67), по сравнению с конкурентами в других европейских чемпионатах. Этот подсчет подвели специалисты Opta за текущий сезон.

Данных цифр миланский клуб достиг после того, как накануне на "Джузеппе Меацца" была разгромлена "Аталанта" со счетом 4:0, в рамках перенесенного матча 21-го тура Серии А.


Стоит отметить, что команда Индзаги забивает 4 гола уже в 4-й игре подряд итальянского первенства. До этого по 4 раза были поражены ворота "Лечче", "Салернитаны" и "Ромы".

А всего в этом сезоне Серии А "Интернационале" забил 67 голов в 26 играх, опережая английский "Ливерпуль" и немецкую "Баварию", у которых по 63 взятий ворот.

Футбол Снайпер Серии А

Фото: Instagram/inter

Плюс ко всему, "Интер" находится во главе турнирной таблицы серии А, набрав 69 очков. А его форвард Лаутаро Мартинес возглавляет список лучших снайперов чемпионата, с активом в 23 мяча.

ФК "Интер" является финалистом последнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Коллектив из Милана в прошлом году в решающем матче уступил британскому "Манчестер Сити" – 0:1.

А сейчас "черно-синие" уверенно идут к "золоту" в итальянском чемпионате, и сражаются за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико". 

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