Чемпион Казахстана стартовал с крупной победы в КПЛ-2024 по футболу

Вечером 2 марта завершились все матчи стартового круга чемпионата QFL-2024, в одном из которых ФК "Ордабасы" из Шымкента разгромил карагандинский "Шахтер", забив в ворота соперника пять безответных мячей, сообщает Zakon.kz.

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Встреча, которая прошла на заснеженном стадионе шымкентского коллектива, закончилась победой "Ордабасы" со счетом 5:0. Тем самым, действующий чемпион страны уверенно начал новый сезон.





Крупная победа над горняками позволила южанам сразу же взобраться на вершину турнирной таблицы нынешнего чемпионата.

Заключительный поединок первого тура прошел в Костанае, где обладатель Кубка республики "Тобол" был сильнее "Турана" из Туркестанской области – 2:0.





Второй игровой день стартового тура КПЛ-2024 начался с матча на центральном стадионе Алматы, где "Кайрат" обыграл "Кызылжар" (Петропавловск) – 2:1.





А в параллельной игре "Елимай" (Семей) не смог распечатать ворота "Атырау" – 0:0.

Таким образом, если учитывать победы "Астаны" и "Актобе" на старте чемпионата, то все изначальные фавориты КПЛ-2024 набрали необходимые три очка и стоят сейчас в топ-5 турнирной таблицы к этому часу.





Напоминаем, что накануне "Астана" не имела проблем со своими земляками из "Жениса" – 2:0, а "Актобе на выезде переиграл кызылординский "Кайсар" – 3:1.

Игры 2-го утра КПЛ-2024 пройдут 5-7 марта.

В новом сезоне первенства QFL принимают участие 13 клубов, за сутки до начала турнир снялся павлодарский "Аксу" из-за финансовых проблем.