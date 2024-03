Мбаппе оформил хет-трик и упрочил лидерство среди снайперов Лиги 1

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Сам же поединок, который прошел на арене "Монпелье", завершился крупным успехом гостей со счетом 6:2. И половину мячей в составе парижского коллектива забил Килиан Мбаппе, достигнув отметки в 24 взятия ворот во французском чемпионате в этом сезоне.

Плюс к этому в этом матче нападающий отметился одним голевым пасом.

После данного хет-трика Мбаппе уверенно возглавляет список бомбардиров французского первенства. И вряд ли кто теперь его догонит до окончания нынешнего сезона. Его конкуренты достаточно серьезно отстают, а ближайшие преследователи в лице Джонатана Дэвида ("Лилль", 15) и Александра Ляказетта ("Лион", 13), скорее всего, будут оспаривать второе место.

At 25 years old, @KMbappe has now been directly involved in more than 450 goals for club & country:



◉ 323 goals

◉ 130 assists



And he’s done it in 432 games. pic.twitter.com/ATfQVE0kNH