Мбаппе оформил хет-трик и упрочил лидерство среди снайперов Лиги 1

17 марта ведущий форвард клуба ПСЖ Килиан Мбаппе забил три гола в ворота "Монпелье" в рамках игр 26-го тура чемпионата Франции. К этому часу на его счету 24 гола в Лиге 1, а ближайший преследователь Джонатан Дэвид ("Лилль") отстает на девять мячей, сообщает Zakon.kz.

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Сам же поединок, который прошел на арене "Монпелье", завершился крупным успехом гостей со счетом 6:2. И половину мячей в составе парижского коллектива забил Килиан Мбаппе, достигнув отметки в 24 взятия ворот во французском чемпионате в этом сезоне.

Плюс к этому в этом матче нападающий отметился одним голевым пасом.





После данного хет-трика Мбаппе уверенно возглавляет список бомбардиров французского первенства. И вряд ли кто теперь его догонит до окончания нынешнего сезона. Его конкуренты достаточно серьезно отстают, а ближайшие преследователи в лице Джонатана Дэвида ("Лилль", 15) и Александра Ляказетта ("Лион", 13), скорее всего, будут оспаривать второе место.

At 25 years old, @KMbappe has now been directly involved in more than 450 goals for club & country:



◉ 323 goals

◉ 130 assists



And he’s done it in 432 games. pic.twitter.com/ATfQVE0kNH — Squawka (@Squawka) March 17, 2024

Тем временем, как подсчитали эксперты футбольной статистики, Килиан Мбаппе принял участие более чем в 450 голах за свою карьеру. И к этому моменту в активе 25-летнего нападающего 323 гола и 130 передач за 432 игры в составе ПСЖ, "Монако" и сборной Франции.

Самый дорогостоящий футболист Франции вскоре поменяет клуб, Мбаппе планирует перейти в мадридский "Реал" по окончании текущего сезона.

На трансферном рынке стоимость футболиста составляет 180 млн евро.