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Три клуба из "Востока" уверенно ведут 2:0 в матчах плей-офф КХЛ

Хоккей Серия 2-0, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 10:49 Фото: Instagram/hcmetallurg
В самом разгаре четвертьфинальные поединки нынешнего сезона Кубка Гагарина. К данному часу три команды из Восточной конференции ведут 2:0 в сериях с коллективами из Запада, сообщает Zakon.kz.

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Только омский "Авангард" в этих сериях уступает "Локомотиву" из Ярославля (0:2). Как известно, во втором раунде текущего розыгрыша Кубка Гагарина проводится перекрестный плей-офф, команды Восточной и Западной конференций играют между собой.

По итогам двух матчей нынешней серии три из четырех команд "Востока" пока переигрывают своих соперников. "Трактор", "Металлург" и "Автомобилист" ведут 2:0 в сериях против "Динамо", "Спартака" и СКА, соответственно.

Плей-офф Кубка Гагарина сезона 2023/24 стартовал с трех сенсаций. Сначала не смогли пройти рубеж 1/8 финала титулованные "Ак Барс" и ЦСКА, затем "Салават Юлаев" не сумел пройти стартовый раунд.

В отсутствие в этих играх столичного "Барыса" казахстанские болельщики хоккея переживают за членов нашей сборной, которые защищают честь "Металлурга" из Магнитогорска.

Казахстанская тройка в лице Никиты Михайлиса, Павела Акользина и Валерия Орехова блестяще проявляет себя в противостоянии с московским "Спартаком". К этой минуте "Магнитка" одержала две домашние победы на пути к полуфиналу Кубка Гагарина. Далее последует визит в Москву. 21 марта пройдет третья игра в серии.

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