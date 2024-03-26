Определились первые полуфиналисты Кубка Гагарина-2024

Стали известны две хоккейные команды, которые заработали путевки в стадию полуфинала нынешнего сезона Кубка Гагарина. Если челябинский "Трактор" добился этого успеха еще 22 марта, то "Автомобилист" достиг данного раунда поздно вечером 25 марта, сообщает Zakon.kz.

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"Трактор" в пятый раз в своей истории будет играть в полуфинале Кубка Гагарина. Дружина Алексея Заварухина уверенно выиграла серию против московского "Динамо" (4-0) и теперь поборется за выход в решающую стадию плей-офф КХЛ.

"Челябинцы" один раз уже добирались до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2012/13 они уступили как раз-таки "Динамо". Можно сказать, что спустя 11 лет "Трактор" взял реванш за то финальное поражение.

Второй командой, которая заработала место в полуфинале Кубка Гагарина-2024 стал "Локомотив". Ярославский коллектив в пятом матче серии победил питерский СКА со счетом 5:4. Здесь интересно, что "Трактор" и "Локомотив" возглавляют специалисты из семейства Заварухиных, двоюродные братья Алексей и Николай соответственно.

Таким образом, еще две титулованные команды остались за бортом нынешних состязаний Кубка Гагарина. Ранее эта участь постигла ЦСКА, "Ак Барс" и "Салават Юлаев". Стоит отметить, что СКА и ЦСКА впервые за 10 лет не смогли пройти в третий раунд Кубка Гагарина.

А для "Автомобилиста" это первый проход в истории полуфиналов Кубка Гагарина.

Далее, в 1/2 финала "Автомобилист" сыграет с победителем пары "Металлург" – "Спартак". А в другом полуфинале текущего сезона ""Трактор" встретится с лучшим в поединке "Авангард" – "Локомотив".

Тем временем, в двух сериях плей-офф КХЛ, где играют "Металлург" – "Спартак" (2-1) и "Авангард" – "Локомотив" (1-3) матчи приостановлены в связи с трагическими событиями в "Крокус-Сити". Они возобновятся 26 марта.