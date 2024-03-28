Самый успешный тренер КХЛ покинул свой пост

Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров расстался со своей должностью после двух лет чемпионства в Кубке Гагарина. Вместо него армейский коллектив возглавил другой известный специалист Илья Воробьев, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба ЦСКА, 27 марта прошло заседание наблюдательного совета клуба, где были подведены итоги выступления армейской команды в прошедшем сезоне. Совет принял решение не продлевать контракт с нынешним наставником Сергеем Федоровым. В новый сезон команду будет готовить другой российский специалист Илья Воробьев.

"Илья Воробьев имеет большой тренерский опыт, доказал успешной работой в сборной России и на клубном уровне в чемпионате КХЛ. Он хорошо знаком с ЦСКА, ранее дважды играл в финальной серии Кубка Гагарина против нас, а в одном из этих финалов одержал победу и выиграл "золото". Заявление ХК ЦСКА

49-летний Илья Воробьев дважды брал Кубок Гагарина с магнитогорским "Металлургом": один раз в качестве ассистента наставника, другой раз – в должности главного тренера. Также он работал главным тренером сборной России и возглавлял питерский СКА.

По итогам регулярного сезона КХЛ-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции.

И сразу же проиграл в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому "Локомотиву" (1-4 в серии).

Стоит напомнить, что ранее два сезона подряд ЦСКА под руководством Сергея Федорова становился обладателем трофея.

Также необходимо подчеркнуть, что нынешний розыгрыш Кубка Гагарина полон сюрпризов и сенсаций. Главные его фавориты покинули турнир уже в самом начале плей-офф. Так, помимо ЦСКА, распрощались с надеждами на трофей "Ак Барс", "Салават Юлаев" и "Динамо".

Тем временем к этому моменту определились первые полуфиналисты Кубка Гагарина-2024.