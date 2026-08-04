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Спорт

Прославившийся тренер сборной Кабо-Верде Бубишта покинул свой пост

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 15:22 Фото: Instagram/bubista_brito
56-летний африканский специалист Педру Лейтан Бриту, более известный как Бубишта, оставил должность главного тренера сборной Кабо-Верде по футболу. Он теперь стоит у руля клуба "Берхан" из чемпионата Марокко, сообщает Zakon.kz.

"Оранжевые" несколько часов назад уже объявили эту новость через свою страницу в Instgram. Контракт с Бубиштой рассчитан на два сезона.

Опытный наставник обрел большую популярность во время ЧМ-2026, когда работал со сборной Кабо-Верде.

Стоит отметить, что Бубишта руководил этой африканской дружиной на протяжении последних шести лет, и за этот период его подопечные сыграли 67 матчей: 30 побед, 17 ничьих и 20 поражений.

Футбол Тренер Кабо-Верде, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 15:22

Фото: Instagram/bubista_brito

Звездный момент Бубишты и его команды настал на недавнем мундиале, когда они сенсационно пробились в плей-офф турнира, никому не проиграв на групповой стадии.

Единственной сборной, кому удалось одолеть африканцев, стала Аргентина, которая только в дополнительное время победила Кабо-Верде (3:2).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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