Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лидер женской команды Казахстана по дзюдо завоевала "бронзу" на турнире в Грузии

Лидер женской команды Казахстана по дзюдо завоевала &quot;бронзу&quot; на турнире в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 19:29 Фото: olympic.kz
Лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль турнира серии Grand Slam в Анталье (Турция), сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

По информации Национального олимпийского комитета, дзюдоистка успешно выступила в весовой категории до 48 килограммов. Абужакынова дошла до полуфинала, где уступила трехкратной чемпионке мира Нацуми Цуноде из Японии.

"В схватке за третье место ей противостояла россиянка Сабина Гилязова. Соперница получила три предупреждения, что и сделало Абибу победительницей. Добавим, что на пути к медали она выиграла у Ракель Брито (Португалия), Кристины Дудиной (Россия) и Марии Лабордэ (США)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены завоевали две медали на турнире по дзюдо Grand Slam в Тбилиси (Грузия).

Читайте также

Лига 1. 27-й тур. &quot;Лилль&quot; – &quot;Ланс&quot;. 30 марта, 01:00 (время Астаны
Дерби Лиги 1 и Примеры – в коэффициентах Olimpbet
Диана Абдуллаева
Грузия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: