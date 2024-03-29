Лидер женской команды Казахстана по дзюдо завоевала "бронзу" на турнире в Грузии

Лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль турнира серии Grand Slam в Анталье (Турция), сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета, дзюдоистка успешно выступила в весовой категории до 48 килограммов. Абужакынова дошла до полуфинала, где уступила трехкратной чемпионке мира Нацуми Цуноде из Японии.

"В схватке за третье место ей противостояла россиянка Сабина Гилязова. Соперница получила три предупреждения, что и сделало Абибу победительницей. Добавим, что на пути к медали она выиграла у Ракель Брито (Португалия), Кристины Дудиной (Россия) и Марии Лабордэ (США)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены завоевали две медали на турнире по дзюдо Grand Slam в Тбилиси (Грузия).