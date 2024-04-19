ФК "Аль-Айн" прервал победную серию "Аль-Хиляла" из 34 матчей

17 апреля завершилась рекордная победная серия саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль", которая составляла 34 игры. Команда Неймара и Малкома была разгромлена на выезде "Аль-Айном" из ОАЭ со счетом 4:2, сообщает Zakon.kz.

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Звездный коллектив из Эр-Рияда проиграл в гостях "Аль-Айну" в первом матче полуфинала азиатской Лиги чемпионов.

Тем самым команда, за которую выступает много звездных футболистов, прервала свою рекордную победную серию из 34 матчей подряд.





В последний раз очки у "Аль-Хиляля" смог отобрать клуб "Дамак", который сыграл вничью 21 сентября 2023 года в рамках чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:1.



Как известно, 13 марта клуб "Аль-Хиляль" установил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд. Именно в поединке с коллективом Неймара и Малкома получил свою первую красную карточку на территории Саудовской Аравии португалец Криштиану Роналду. За это капитан "Аль-Насра" будет наказан двухматчевой дисквалификацией.

На данный час команда Жоржи Жезуса располагается на первой строчке Саудовской Суперлиги с активом 77 очков, опережая идущего вторым "Аль-Наср" на 12 очков.