Казахстанские шахматистки принесли "бронзу" на Азиатских играх

Казахстанские шахматистки Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Динара Садуакасова и Алуа Нурманова заняли третье место в общем зачете на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

В последнем туре казахстанки обыграли Узбекистан со счетом 3-1.

Первое место занял Китай с 17 очками, второе – Индия — 15 очков и третье место, соответственно, Казахстан (13 очков).

На данный момент в копилке сборной Казахстана 75 медалей (10 золотых, 20 серебряных и 45 бронзовых).

Десятую золотую медаль принесла каратистка Софья Берульцева.

Также сегодня, 7 октября, спортсмен сборной Казахстана по карате Данияр Юлдашев завоевал серебряную медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, а каратист Дидар Амирали завоевал еще одну бронзовую медаль.

Анастасия Ананьева завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу в гребном слаломе.

Мариан Урдабаева завоевала "бронзу" по джиу-джитсу.