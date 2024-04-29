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ФК "Пари Сен-Жермен" находится в двух шагах от квадрупла

Футбол Чемпион Франции, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 14:31 Фото: Instagram/psg
Французский футбольный клуб ПСЖ удостоился двух титулов в текущем сезоне. После Суперкубка Франции 28 апреля парижский коллектив стал победителем Лиги 1, а также им светят трофеи Кубка страны и Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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Команда Луиса Энрике накануне завоевала золотые медали французского первенства в высшем дивизионе. Нынешнее чемпионство для ПСЖ стало 12-м по счету, это рекорд в истории Лиги 1.

Это второй трофей парижского коллектива в этом году, в январе они выиграли Суперкубок Франции.

Тем самым футболисты ПСЖ забрали приз в двух турнирах и располагаются на подступах к еще двум –  Кубка Франции и Лиги чемпионов УЕФА.

Исходя их всех последних результатов, "Пари Сен-Жермен" имеет хорошие шансы на квадрупл, то есть заработать все четыре трофея текущего сезона.

Чтобы стать лучшей командой в двух оставшихся состязаниях, команде Луиса Энрике необходимо успешно завершить четыре матча.

Это – два полуфинала ("Боруссия") и финал в Лиге чемпионов, а также решающий поединок с "Лионом" в Кубке Франции.

Выиграть квадрупл не удавалось ни одному французскому клубу. Ранее шанс был у ПСЖ, когда они в сезоне-2019/20 стали чемпионами Лиги 1, взяли Кубок Франции и Кубок французской лиги, однако проиграли "Баварии" в финале Лиги чемпионов.

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