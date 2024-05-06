Лошадь наставника "Реала" выиграла скачки в Париже

Минувшие выходные стали памятными в жизни главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Сначала его клуб завоевал 36-е "золото" в Ла Лиге, затем лошадь итальянского наставника по кличке "Гала Реал" выиграла скачки во Франции, сообщает Zakon.kz.

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4 мая ФК "Реал" под руководством итальянского специалиста досрочно выиграл чемпионат Испании. Спустя день кобыла "Гала Реал", хозяином которой является Анчелотти, одержала победу в гонке Premio La Sene на дистанции 2200 метров, передает Marca. Эти соревнования проходили на ипподроме Лоншан (Париж).

Лошадь главного тренера "сливочных" выиграла эти скачки с небольшим преимуществом. "Гала Реал" считается одним из фаворитов будущих состязаний на "Приз Дианы", престижного турнира в честь древнеримской богини охоты.

Карло Анчелотти во главе "Галактикос" выиграл свой 12-й титул, а всего в его тренерской карьере теперь стало 28 трофеев.

Тем временем, как информирует Relevo, королевский клуб отпразднует чемпионский титул утром 12 мая, чтобы не отвлекаться перед полуфиналом Лиги чемпионов с "Баварией".

Как известно, первый матч стадии 1/2 финала данного турнира закончился боевой ничьей 2:2 в Мюнхене, ответная игра пройдет в Мадриде 8 мая.

