Лошадь наставника "Реала" выиграла скачки в Париже
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4 мая ФК "Реал" под руководством итальянского специалиста досрочно выиграл чемпионат Испании. Спустя день кобыла "Гала Реал", хозяином которой является Анчелотти, одержала победу в гонке Premio La Sene на дистанции 2200 метров, передает Marca. Эти соревнования проходили на ипподроме Лоншан (Париж).
Лошадь главного тренера "сливочных" выиграла эти скачки с небольшим преимуществом. "Гала Реал" считается одним из фаворитов будущих состязаний на "Приз Дианы", престижного турнира в честь древнеримской богини охоты.
Карло Анчелотти во главе "Галактикос" выиграл свой 12-й титул, а всего в его тренерской карьере теперь стало 28 трофеев.
Тем временем, как информирует Relevo, королевский клуб отпразднует чемпионский титул утром 12 мая, чтобы не отвлекаться перед полуфиналом Лиги чемпионов с "Баварией".
Как известно, первый матч стадии 1/2 финала данного турнира закончился боевой ничьей 2:2 в Мюнхене, ответная игра пройдет в Мадриде 8 мая.