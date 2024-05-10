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Футболист Дрогба зажег олимпийский огонь перед стадионом "Марселя"

Футбол Зажжение огня, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 10:55 Фото: Instagram/didierdrogba
9 мая завершился первый этап эстафеты олимпийского огня на стадионе "Велодром", где принял участие знаменитый в прошлом игрок французского футбольного клуба "Марсель" Дидье Дрогба, сообщает Zakon.kz.

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Бывший капитан и лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба зажег чашу олимпийского огня перед стадионом "Велодром", тем самым завершив первый этап эстафеты.

10 мая олимпийский огонь уже отправится в город Тулон, а вся эта эстафета завершится в столице Франции, Париже, 26 июля.

Ивуарийский футболист играл в составе "Марселя" с 2003 по 2004 год, затем перешел в лондонский "Челси".

16 апреля в Древней Олимпии (Греция) прошла торжественная церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2024 года.

Затем, спустя 11 дней, олимпийский огонь был доставлен из Греции во Францию на корабле "Белем" в условиях строгих мер безопасности.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На этих соревнованиях выступит команда беженцев из 36-ти атлетов.

Куандык Шынасилов
Париж - 2024 ФК Челси 2024 год Футбол
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