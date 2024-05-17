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Аргентинский подросток побил рекорд Диего Марадоны

футбол, рекорд, Аполонио, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 01:34 Фото: pixabay
14-летний аргентинец Матео Аполонио побил рекорды Диего Марадоны и Серхио Агуэро, дебютировав за взрослую команду "Депортиво Риестра", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет TyC Sports, молодой нападающий Аполонио вышел на поле на 84‑й минуте в матче 1/8 финала Кубка Fhutynbys за команду "Депортиво Риестра" в матче против "Ньюэллс Олд Бойз".

Когда-то Диего Марадона впервые сыграл в профессиональном клубе "Архентинос Хуниорс" за 10 дней до своего 16-летия, а Серхио Агуэро дебютировал в "Индепендьенте", когда ему было 15 лет.

Аполонио превзошел рекорды легенд футбола, став самым юными футболистом играющим во "взрослом футболе".

Ранее сообщалось, что международная федерация футбола (ФИФА) вскоре примет строгие меры по борьбе с расизмом на своих турнирах. Все ассоциации должны внести статью о санкциях за расизм в дисциплинарные кодексы, а игроки будут иметь право подавать знаки об оскорблениях специальным жестом

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