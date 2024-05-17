Аргентинский подросток побил рекорд Диего Марадоны

14-летний аргентинец Матео Аполонио побил рекорды Диего Марадоны и Серхио Агуэро, дебютировав за взрослую команду "Депортиво Риестра", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет TyC Sports, молодой нападающий Аполонио вышел на поле на 84‑й минуте в матче 1/8 финала Кубка Fhutynbys за команду "Депортиво Риестра" в матче против "Ньюэллс Олд Бойз".

Когда-то Диего Марадона впервые сыграл в профессиональном клубе "Архентинос Хуниорс" за 10 дней до своего 16-летия, а Серхио Агуэро дебютировал в "Индепендьенте", когда ему было 15 лет.

Аполонио превзошел рекорды легенд футбола, став самым юными футболистом играющим во "взрослом футболе".

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