Норвежец Сёрлот оформил покер "Реалу" и спас команду от поражения

В матче 37-го тура Ла Лиги знаменитый мадридский футбольный "Реал" упустил победу против "Вильярреала", ведя по ходу встречи со счетом 4:1. Главным героем поединка стал форвард хозяев Александр Сёрлот, который нашел 4 пробоины в воротах гостей, сообщает Zakon.kz.

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28-летний норвежский нападающий "Вильярреала" забил все четыре гола своей команды и принес домашнюю ничью в битве с "Реалом".

Тем самым Серлот оформил 23 мяча в текущем чемпионате Испании, он лидер гонки бомбардиров за тур до окончания сезона. За ним идут Артем Довбик ("Жирона", 21) и Джуд Беллингем ("Реал", 19).





Несмотря на итоговый результат, "мадридцы" довели клубный рекорд в серии без поражений в Ла Лиге до 31-го поединка: 24 победы и семь ничьих. Прежний показатель в 30 положительных матчей был показан в сезоне-1988/1989.

В этом сезоне команда Карло Анчелотти проигрывала в первенстве 24 сентября 2023 года, когда уступила "Атлетико" – 1:3. Сам же наставник королевского клуба особо не расстроен из-за четырех голов Серлота.

"Пропустили больше голов, чем нужно было, ничего страшного, соперник хорошо действовал в нападении. Дело было не в очках, мы в них не нуждаемся. Важно было провести хорошую игру в нужном ритме и с нужной интенсивностью. Хотели избежать проблем и травм, и все прошло идеально. Мне понравилась игра Лунина, в эпизодах с голами он не виноват. Сезон удался, команда собирается хорошо подготовиться за эти две недели и постараться победить в финале Лиги чемпионов". Карло Анчелотти

Как известно, "сливочные" 4 мая досрочно гарантировали себе титул лучшей команды Ла Лиги в этом сезоне.

Плюс к этому они 1 июня могут положить в свою копилку 15-й трофей Лиги чемпионов УЕФА.

На прошлой неделе "Галактикос" установили новый рекорд по сухим матчам в испанском чемпионате.