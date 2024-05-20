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Норвежец Сёрлот оформил покер "Реалу" и спас команду от поражения

Футбол 4 гола Реалу, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 13:33 Фото: Instagram/asorloth
В матче 37-го тура Ла Лиги знаменитый мадридский футбольный "Реал" упустил победу против "Вильярреала", ведя по ходу встречи со счетом 4:1. Главным героем поединка стал форвард хозяев Александр Сёрлот, который нашел 4 пробоины в воротах гостей, сообщает Zakon.kz.

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28-летний норвежский нападающий "Вильярреала" забил все четыре гола своей команды и принес домашнюю ничью в битве с "Реалом". 

Тем самым Серлот оформил 23 мяча в текущем чемпионате Испании, он лидер гонки бомбардиров за тур до окончания сезона. За ним идут Артем Довбик ("Жирона", 21) и Джуд Беллингем ("Реал", 19).


Несмотря на итоговый результат, "мадридцы" довели клубный рекорд в серии без поражений в Ла Лиге до 31-го поединка: 24 победы и семь ничьих. Прежний показатель в 30 положительных матчей был показан в сезоне-1988/1989.

В этом сезоне команда Карло Анчелотти проигрывала в первенстве 24 сентября 2023 года, когда уступила "Атлетико" – 1:3. Сам же наставник королевского клуба особо не расстроен из-за четырех голов Серлота.

"Пропустили больше голов, чем нужно было, ничего страшного, соперник хорошо действовал в нападении. Дело было не в очках, мы в них не нуждаемся. Важно было провести хорошую игру в нужном ритме и с нужной интенсивностью. Хотели избежать проблем и травм, и все прошло идеально. Мне понравилась игра Лунина, в эпизодах с голами он не виноват. Сезон удался, команда собирается хорошо подготовиться за эти две недели и постараться победить в финале Лиги чемпионов".Карло Анчелотти

Как известно, "сливочные" 4 мая досрочно гарантировали себе титул лучшей команды Ла Лиги в этом сезоне. 

Плюс к этому они 1 июня могут положить в свою копилку 15-й трофей Лиги чемпионов УЕФА.  

На прошлой неделе "Галактикос" установили новый рекорд по сухим матчам в испанском чемпионате.

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