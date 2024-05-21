Российский футбольный агент высказался о будущем Магомеда Адиева

25 мая закрывает свой сезон российская Премьер-лига по футболу. Одним из волнующих моментов этих дней будет вопрос, продолжит ли работу с "Ахматом" главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев. Свое мнение об этом высказал известный менеджер Тимур Гурцкая, сообщает Zakon.kz.

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Как известно, Магомед Адиев встал у руля грозненского коллектива в начале апреля 2024 года. Перед ним была поставлена задача оставить "Ахмат" в высшем дивизионе российского чемпионата, с чем он удачно справился.





И сейчас футбольный мир, как в России, так и в Казахстане, в глубоком раздумье, где же продолжит трудиться Магомед Адиев по завершении нынешнего сезона.

"Это очень сложная тема. Грозный его дом, он сейчас свою миссию выполнил, оставил "Ахмат" в РПЛ. У сборной Казахстана скоро начнется новый отборочный цикл. Отбор на ЧМ намного сложнее, но там у него будут международные матчи. И к тому у Адиева очень хорошие отношения с президентом КФФ. Дальнейшее совмещение работы с "грозненцами" невозможно, нужно будет делать выбор". Тимур Гурцкая

Контракт Магомеда Адиева с казахстанской федерацией футбола заканчивается в конце 2024 года, и возможно, есть варианты, что российский специалист вернется на Родину.

"Казахстан предлагает продление контракта. Я скажу больше, не исключен вариант, что Адиев получит не только сборную Казахстана, но и местный клуб. Не буду говорить, какой". Тимур Гурцкая

Магомед Адиев был назначен главным тренером ФК "Ахмат" 5 апреля нынешнего года. Проиграв стартовые два поединка, грозненская дружина выдала серию из пяти побед кряду, при этом переиграв лидеров российского футбола – ЦСКА и "Краснодар".

К сожалению, положительную серию команды Адиева подпортили чемпионы России. 19 мая питерский "Зенит" разгромил "Ахмат" в Грозном со счетом 5:1.