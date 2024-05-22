Хаби Алонсо: Наша задача – выиграть следующие два матча

В ночь на 23 мая в Дублине (Ирландия) пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между итальянской "Аталантой" и немецким "Байером". Перед "аптекарями", которых тренирует Хаби Алонсо, стоит задача выиграть второй титул из трех возможных в нынешнем сезоне, сообщает Zakon.kz.

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Болельщики футбола в Европе поражены фантастическими результатами, которые в этом сезоне демонстрируют подопечные Хаби Алонсо. Они не проигрывают никому на протяжении 51-й встречи не только в Бундеслиге, но и в еврокубках. Будет ли "Аталанта" 52-й ступенькой на этом пути, покажет время и игра.

"Мы сосредоточились на подготовке к матчу и ничего не меняли. Мы провели 51 матч и очень много говорили, что это здорово. Теперь наша задача – выиграть следующие два матча. Поражение в полуфинале прошлого сезона стало огромной мотивацией, были очень близки к финалу. В финал выходят не для того, чтобы подсчитывать статистику, а для того, чтобы побеждать, постараемся сделать последний рывок". Хаби Алонсо

После битвы с "Аталантой" команде Алонсо предстоит еще одно противостояние – 25 мая "фармацевтов" ждет финал Кубка Германии с "Кайзерслаутерном".

"Был очень молодым специалистом, когда меня пригласили в "Байер". Прошло всего полтора года, но мы приняли множество верных решений. Все это время мы показывали фантастический характер. Уверенно продолжаем двигаться вперед, знаем, что можем забивать голы на последних минутах. В этом сезоне команда добилась огромного прогресса. С самого начала верили в себя, и именно это лежит в основе нашего успеха". Хаби Алонсо

ФК "Байер" в этом сезоне может сотворить футбольный "требл". С первой задачей клуб из Леверкузена уже достойно справился, впервые взяв "золото" Бундеслиги в своей 120-летней истории.

Далее на пути команды Хаби Алонсо маячат два трофея: Лига Европы и Кубок Германии.

Между тем защитник "Байера" Джереми Фримпонг заказал для своих коллег перстни с бриллиантами.