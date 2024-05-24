Сборная Ирана примет участие во Всемирных играх кочевников
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По информации пресс-службы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, наша страна получила от Ирана подтверждение об участии по следующим видам спорта:
- алыш
- ашыртмалы аба гюреши
- дәстүрлі садақ ату
- жамбы ату кураш
- қазақ күресі
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Помимо этого, иранская сторона предложила создать рабочую группу для автивизации дальнейшего сотрудничества по организации участия в V Всемирных играх кочевников в Астане.
Накануне стало известно, что российские спортсмены планируют выступить на V Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане.