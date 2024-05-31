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Матс Хуммельс признан лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:24 Фото: Instagram/aussenrist15
В преддверии субботнего финала Лиги чемпионов на "Уэмбли" издание GOAL объявило лучших игроков нынешнего сезона. Первое место данного рейтинга отдано игроку дортмундской "Боруссии" Матсу Хуммельсу, сообщает Zakon.kz.

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35-летний защитник "дортмундцев" возглавил список лучших по версии GOAL, опередив в этом споре своих главных конкурентов по мадридскому "Реалу" – Винисиуса Жуниора и Тони Крооса. Всего в список лучших игроков вошел 21 человек.

Конечно, болельщики и специалисты могут и не согласиться с мнением журнала. Однако у футбольных экспертов свой взгляд. По их мнению, место в рейтинге лучших заслуживают и другие игроки.

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:24

Фото: Instagram/k.mbappe

В когорте сильнейших известные личности: Гарри Кейн ("Бавария", четвертое место), Килиан Мбаппе (ПСЖ, пятое), Джуд Беллингем ("Реал", шестое), Ашраф Хакими (ПСЖ, девятое), Родриго ("Реал", 12-е место), Филип Фоден ("Ман Сити", 18-е) и Родри ("Ман Сити", 21-е).

Если Хуммельсу отдали приз журнала GOAL, то два ведущих форварда "Реала", Винисиус и Беллингем, претендуют на получение главной награды сезона – "Золотой мяч".  

А после финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Реалом" количество награждаемых игроков вовсе увеличится, будут официальные призы и от УЕФА. 

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