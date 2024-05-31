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Уэйн Руни считает Англию главным фаворитом Евро-2024

Футбол Прогноз Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:35 Фото: Instagram/Waynerooney
Экс-звезда английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", форвард Уэйн Руни, назвал свою сборную кандидатом номер один на титул чемпиона Европы 2024 года в Германии, сообщает Zakon.kz.

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Бывший игрок сборной Англии очень высоко оценивает шансы своих соотечественников на предстоящем Чемпионате Европы.

"Англия может выиграть европейское первенство. Думаю, сейчас другие сборные начинают немного опасаться наших футболистов. На предыдущих турнирах все видели, что Англия хороша, но такого страха никогда не было. Однако сейчас они нас боятся". Уэйн Руни

Руни закончил карьеру игрока в 2021 году, выступая за "Дерби Каунти", после чего остался тренировать эту команду. С 25 мая 2024 года является главным тренером клуба Чемпионшип – "Плимут Аргайл".

"Считаю, что Фил Фоден и Букайо Сака должны играть, они хорошие игроки, посмотрите также на Беллингема. О Джуде так много пишут, что кажется, что Фоден остается немного в тени. Думаю, что Фоден забил больше голов и отдал больше передач, чем Беллингем в этом сезоне, поэтому Фил должен играть". Уэйн Руни

Руни забил 53 гола в 120 матчах за сборную Англии и ныне воодушевлен богатством талантов нынешней команды "Трех львов".

Между тем современная звезда французской дружины Килиан Мбаппе высказал свое мнение о фаворите Евро-2024.  

Если Руни и Мбаппе делают сейчас прогнозы, то португальская знаменитость Роналду готовится побить очередной рекорд в Германии. 

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