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Британская полиция создала футбольное спецподразделение

Футбол Полиция Наказание, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 16:47 Фото: Instagram/england
Федерация футбола Англии профинансировала подразделение полиции, которое теперь будет наказывать тех лиц, кто оскорбляет игроков английской сборной в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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По сведениям The Guardian, окончательная сумма финансирования полиции будет исходить из того, сколько человек будет привлечено к ответственности. По словам руководителя Федерации футбола Марка Буллингема, минимальная цифра сейчас составляет 25 000 фунтов.

"Постоянно обсуждаем этот вопрос с игроками и теперь поступаем по-новому. Раньше собирали все данные, чтобы передать их полиции для судебного преследования. Теперь сделали по-другому, фактически профинансировали подразделение британской полиции, которое само будет осуществлять судебное преследование. Мы платим за то, чтобы дело довели до суда и виновные понесли наказание". Глава FA Марк Буллингем

Эти фразы британский футбольный чиновник озвучил перед стартом Евро-2024, где сборная Англия является одним из соискателей на "золото" турнира.  

Однако сборная "трех львов" за неделю до Чемпионата Европы неожиданно дома проиграла Исландии – 0:1. 

Команда Гарета Саутгейта открывает немецкий турнир матчем против Сербии в ночь на 17 июня. 

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