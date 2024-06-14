Британская полиция создала футбольное спецподразделение

Федерация футбола Англии профинансировала подразделение полиции, которое теперь будет наказывать тех лиц, кто оскорбляет игроков английской сборной в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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По сведениям The Guardian, окончательная сумма финансирования полиции будет исходить из того, сколько человек будет привлечено к ответственности. По словам руководителя Федерации футбола Марка Буллингема, минимальная цифра сейчас составляет 25 000 фунтов.



"Постоянно обсуждаем этот вопрос с игроками и теперь поступаем по-новому. Раньше собирали все данные, чтобы передать их полиции для судебного преследования. Теперь сделали по-другому, фактически профинансировали подразделение британской полиции, которое само будет осуществлять судебное преследование. Мы платим за то, чтобы дело довели до суда и виновные понесли наказание". Глава FA Марк Буллингем

Эти фразы британский футбольный чиновник озвучил перед стартом Евро-2024, где сборная Англия является одним из соискателей на "золото" турнира.

Однако сборная "трех львов" за неделю до Чемпионата Европы неожиданно дома проиграла Исландии – 0:1.

Команда Гарета Саутгейта открывает немецкий турнир матчем против Сербии в ночь на 17 июня.