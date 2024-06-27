Евро-2024: Два болельщика попали в реанимацию после драки в фан-зоне

26 июня во время показа футбольного матча чемпионата Европы – 2024 между командами Чехии и Турции произошла драка, в ходе которой три человека получили ранения. Двое сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент произошел в одной из фан-зон Евро-2024, которая находится в городе Штутгарте. По информации rsport, в результате нападения неизвестного мужчины пострадали три человека. Как заявляет местная полиция, во время этого происшествия транслировался матч между Чехией и Турцией.

Нападавший был задержан. По предварительной информации, во время нападения он использовал нож.

Фото: Instagram/polizei.bw.stuttgart

Из троих пострадавших двое получили тяжелые ранения. В настоящий момент полиция ведет расследование.

Нынешний чемпионат Европы с самого его начала полон различными скандалами и хулиганскими действиями со стороны болельщиков.

Уже на второй день немецкого турнира полицейские застрелили преступника с топором. На третий день УЕФА открыл первое дисциплинарное дело в отношении Албании. Вскоре произошла драка фанатов перед матчем сборных Грузии и Турции.