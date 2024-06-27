Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Евро-2024: Два болельщика попали в реанимацию после драки в фан-зоне

Футбол Преступление Фан-Зона, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 16:39 Фото: Instagram/polizei.bw.stuttgart
26 июня во время показа футбольного матча чемпионата Европы – 2024 между командами Чехии и Турции произошла драка, в ходе которой три человека получили ранения. Двое сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet  это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Инцидент произошел в одной из фан-зон Евро-2024, которая находится в городе Штутгарте. По информации rsport, в результате нападения неизвестного мужчины пострадали три человека. Как заявляет местная полиция, во время этого происшествия транслировался матч между Чехией и Турцией.

Нападавший был задержан. По предварительной информации, во время нападения он использовал нож.

Футбол Преступление Фан-зона, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 16:39

Фото: Instagram/polizei.bw.stuttgart

Из троих пострадавших двое получили тяжелые ранения. В настоящий момент полиция ведет расследование. 

Нынешний чемпионат Европы с самого его начала полон различными скандалами и хулиганскими действиями со стороны болельщиков.

Уже на второй день немецкого турнира полицейские застрелили преступника с топором. На третий день УЕФА открыл первое дисциплинарное дело в отношении Албании. Вскоре произошла драка фанатов перед матчем сборных Грузии и Турции. 

Читайте также

Китайская теннисистка победила Зарину Дияс на чемпионате Великобритании
Китайская теннисистка победила Зарину Дияс на чемпионате Великобритании
&quot;Сәлем, Евро!&quot; собирает звезд
"Сәлем, Евро!" собирает звезд
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль высказался о выходе в 1/8 финала
Евро-2024: Наставник грузинской дружины высказался о выходе в 1/8 финала
Куандык Шынасилов
Евро-2024 УЕФА 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Казахстанцы пока не понимают последствий – рынок платежных организаций о рисках уничтожения отрасли
Казахстанцы пока не понимают последствий – о рисках уничтожения отрасли платежных организаций
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
ДТП
Четверо погибших и сгоревшее авто – ДТП в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: