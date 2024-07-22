Наставник "Реала" оценил прошедший чемпионат Европы по футболу

Неделю назад на футбольных полях Германии завершилось европейское первенство 2024 года. По мнению главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти, лучшие игроки приехали на этот турнир уставшими, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в решающем матче Евро-2024 сборная Испании переиграла Англию со счетом 2:1. Итальянский рулевой "Галактикос" отмечает напор и рвение молодых футболистов "Ла Роха", что сыграло главную роль на их пути к победе.



"Испания заслужила титул, у них было больше таланта. На мой взгляд, это был турнир с низкой интенсивностью, лучшие игроки приехали сюда уставшими". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

"Красная фурия" на чемпионате Европы – 2024 продемонстрировала прекрасный результат, выиграв все свои семь матчей, три победы из которых были одержаны на групповом этапе.

А сам наставник испанской дружины Луиса де ла Фуэнте выиграл третье "золото" европейских чемпионатов.

Проиграв битву в финале немецкого турнира, спустя время покинул свой пост главный тренер англичан – Гарет Саутгейт.