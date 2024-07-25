Подростка, выбежавшего на поле "Уэмбли", осудили на полгода

16-летний болельщик, который выбежал на поле британской арены "Уэмбли" в финале Лиги чемпионов, получил срок на 6 месяцев условно. Как выяснилось в ходе следствия, подросток поспорил на 300 000 фунтов за свой поступок, сообщает Zakon.kz.

Данный инцидент произошел 1 июля во время финального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и немецкой "Боруссией". Со стартовым свистком арбитра трое болельщиков выбежали на поле "Уэмбли", вследствие чего игра была приостановлена на некоторое время.

По итогам судебного процесса подросток, имя которого не разглашается, был приговорен к шести месяцам заключения условно, плюс он должен оплатить услуги юристов.





Фото: Instagram/wembleystadium

Условность срока мотивирована тем, что правонарушение было совершено в результате подстрекательства некоторых лиц. Молодому человеку обещали 300 тысяч фунтов за выбегание на поле в майке с логотипом известного человека.

Второй обвиняемый по этому делу предстанет перед судом 27 августа, а третьему нарушителю запретили посещать футбольные игры до 2027 года.



Сам же финальный матч, который впоследствии был возобновлен, завершился победой мадридского клуба, который в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Спустя сутки после этого триумфа "сливочные" объявили о главном трансфере нынешнего сезоне в мировом футболе.