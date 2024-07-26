"Барыс" приобрел американца с богатым опытом игры в НХЛ

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" после двух провальных сезонов очень серьезно готовится к новому регулярному чемпионату КХЛ. 25 июля астанинский коллектив подписал контракт c защитником из США Уиллом Бутчером, сообщает Zakon.kz.

Одностороннее соглашение с американским хоккеистом рассчитано на один сезон до 31 мая 2025 года. Всю свою карьеру Бутчер провел в Северной Америке. В составе сборной США он становился победителем и призером юниорского чемпионата мира, а также бронзовым призером взрослого мирового первенства в элитном дивизионе.

В дебютный сезон в НХЛ Уилл вошел в сборную лучших новичков лиги. Бутчер сыграл в сильнейшей хоккейной лиге мира 280 матчей за "Нью-Джерси Дэвилз" и "Баффало Сейбрз" с активом 118 (17+101) очков.

В прошедшем сезоне игрок обороны защищал цвета команд АХЛ: "Уилкс-Барре/Скрэнтон" (3+4 очков за 14 игр) и "Айовы" (3+6 в 24 матчей).

Две недели назад "Барыс" пригласил в свой состав еще одного канадского форварда из НХЛ – Уэйда Эллисона. Тем временем, наставник столичного коллектива Дэвид Немировски уже собрал хоккеистов на первую тренировку в сезоне.