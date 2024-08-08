Париж-2024: Как переживал за своего брата-близнеца Айбек Оралбай

В ночь на 8 августа казахстанская команда боксеров завершила свое выступление на ХХХIII Летних Олимпийских играх серебряной медалью Нурбека Оралбая, за которого особенно переживал с трибун его родной брат Айбек, сообщает Zakon.kz.

Айбек Оралбай не только был болельщиком, но он также был в составе нашей дружины и защищал честь страны на Играх в Париже в весовой категории до 92 кг.

Ему не повезло в четвертьфинальном поединке против азербайджанца кубинского происхождения Альфонсо Домингеса.

28 июля Айбек Оралбай одержал победу в своем первом бою на Олимпиаде-2024, уверенно победив Адама Олаоре из Нигерии, тем самым обеспечив себе выход в четвертьфинал.

Далее Айбек был в шаге от полуфинала и гарантированной медали. Его цели разрушил вышеназванный кубинец Домингес, который в третьем раунде переломил судьбу поединка с казахстанцем.

Прекратив борьбу за награды, старший из братьев Оралбай начал поддерживать младшего на пути к олимпийской "золоте".

Как уже известно, Нурбек в сверх напряженной битве не смог одолеть украинца Александра Хижняка, проиграв ему со счетом 2:3.