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Париж-2024: Как переживал за своего брата-близнеца Айбек Оралбай

Бокс Поражение Четвертьфинал, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:39 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В ночь на 8 августа казахстанская команда боксеров завершила свое выступление на ХХХIII Летних Олимпийских играх серебряной медалью Нурбека Оралбая, за которого особенно переживал с трибун его родной брат Айбек, сообщает Zakon.kz.

Айбек Оралбай не только был болельщиком, но он также был в составе нашей дружины и защищал честь страны на Играх в Париже в весовой категории до 92 кг.

Ему не повезло в четвертьфинальном поединке против азербайджанца кубинского происхождения Альфонсо Домингеса. 

28 июля Айбек Оралбай одержал победу в своем первом бою на Олимпиаде-2024, уверенно победив Адама Олаоре из Нигерии, тем самым обеспечив себе выход в четвертьфинал.

Далее Айбек был в шаге от полуфинала и гарантированной медали. Его цели разрушил вышеназванный кубинец Домингес, который в третьем раунде переломил судьбу поединка с казахстанцем. 

Прекратив борьбу за награды, старший из братьев Оралбай начал поддерживать младшего на пути к олимпийской "золоте".

Как уже известно, Нурбек в сверх напряженной битве не смог одолеть украинца Александра Хижняка, проиграв ему со счетом 2:3.    

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