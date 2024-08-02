Казахстанские прыгуньи в высоту не пробились в финал Олимпиады-2024

2 августа на легкоатлетические дорожки Парижа вышли две представительницы Казахстана, чтобы побороться за путевки в финальную часть сектора для прыжков в высоту. Шанс был предоставлен Надежде Дубовицкой и Елизавете Матвеевой, сообщает Zakon.kz.

К сожалению, казахстанские прыгуньи не смогли преодолеть квалификационный норматив и остались за бортом парижских соревнований, передает пресс-служба МОК.

Елизавета Матвеева выступала в группе А и закончила на 11-й строчке отбора с результатом 1,88 м.

А Надежда Дубовицкая прыгала в группе В и закрыла протокол с показателем 1,83 м на 14-м месте.

Фото: telegram/olympickz

Стоит подчеркнуть, что 10-й день программы Олимпиады-2024 начался для наших спортсменов крайне неудачно. Практически все, кто выходил на арены Парижа в утренней программе, потерпели поражение сразу на старте: Камила Берликаш (дзюдо), Эдуард Ещенко (стендовая стрельба), Владислав Яковлев (академическая гребля) и Адильбек Мусин (плавание).

На данный час по заработанным медалям казахстанцы уже идут на 23-й строчке, утром 2 августа мы занимали 20-е место.

Шансы на награды у нас еще остаются в текущем соревновательном дне. Надеемся на боксера Сакена Бибосынова и гимнаста Данила Мусабаева.