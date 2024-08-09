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Зачем наставник лондонского "Арсенала" нанял профессиональных воров

Футбол Услуги Воров, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 11:58 Фото: Instagram/arsenal
Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета специально пригласил карманников на ужин с участием своих подопечных, с просьбой украсть у игроков ценные вещи. Тренер преследовал цель – показать футболистам, как очень важно быть всегда начеку, сообщает Zakon.kz.

По информации The Athletic, наставник "канониров" тайно заказал услугу профессиональных воров якобы в качестве гостей торжественного ужина со своими игроками.

Перед карманниками стояла задача украсть телефоны и драгоценности у футболистов лондонского клуба.

Футбол Ужин с Ворами, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 11:58

Фото: Instagram/arsenal

Спустя время тренер "пушкарей" попросил своих игроков проверить карманы, и у некоторых футболистов пропали ценные вещи. Идея тренера заключалась в том, чтобы продемонстрировать подопечным, как важно быть бдительными в любую минуту, и в первую очередь – на поле. 

ФК "Арсенал" в прошлом сезоне был одним из главных претендентов на чемпионство в АПЛ. Но в заключительных турах удача оказалась на стороне основного конкурента – "Манчестер Сити". 

Новый сезон "лондонцы" открывают 17 августа домашним поединком против "Вулверхэмптона". 

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