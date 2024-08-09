Зачем наставник лондонского "Арсенала" нанял профессиональных воров
По информации The Athletic, наставник "канониров" тайно заказал услугу профессиональных воров якобы в качестве гостей торжественного ужина со своими игроками.
Перед карманниками стояла задача украсть телефоны и драгоценности у футболистов лондонского клуба.
Фото: Instagram/arsenal
Спустя время тренер "пушкарей" попросил своих игроков проверить карманы, и у некоторых футболистов пропали ценные вещи. Идея тренера заключалась в том, чтобы продемонстрировать подопечным, как важно быть бдительными в любую минуту, и в первую очередь – на поле.
ФК "Арсенал" в прошлом сезоне был одним из главных претендентов на чемпионство в АПЛ. Но в заключительных турах удача оказалась на стороне основного конкурента – "Манчестер Сити".
Новый сезон "лондонцы" открывают 17 августа домашним поединком против "Вулверхэмптона".