Зачем наставник лондонского "Арсенала" нанял профессиональных воров

Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета специально пригласил карманников на ужин с участием своих подопечных, с просьбой украсть у игроков ценные вещи. Тренер преследовал цель – показать футболистам, как очень важно быть всегда начеку, сообщает Zakon.kz.

По информации The Athletic, наставник "канониров" тайно заказал услугу профессиональных воров якобы в качестве гостей торжественного ужина со своими игроками.

Перед карманниками стояла задача украсть телефоны и драгоценности у футболистов лондонского клуба.





Фото: Instagram/arsenal

Спустя время тренер "пушкарей" попросил своих игроков проверить карманы, и у некоторых футболистов пропали ценные вещи. Идея тренера заключалась в том, чтобы продемонстрировать подопечным, как важно быть бдительными в любую минуту, и в первую очередь – на поле.

ФК "Арсенал" в прошлом сезоне был одним из главных претендентов на чемпионство в АПЛ. Но в заключительных турах удача оказалась на стороне основного конкурента – "Манчестер Сити".

Новый сезон "лондонцы" открывают 17 августа домашним поединком против "Вулверхэмптона".