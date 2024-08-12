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Министр Маржикпаев об Олимпиаде в США: Мы добьемся еще более высоких результатов

Министр Маржикпаев об Олимпиаде в США, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 09:21 Фото: akorda.kz
Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев высказался о результатах сборной страны на Олимпийских играх в Париже, а также сделал заявление об ОИ, которые через четыре года пройдут в США, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что завершилась Олимпиада в Париже, которая продолжалась более двух недель.

"На главных Играх четырехлетия сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали. Поздравляю всех спортсменов, которые получили призовые места на таком масштабном мероприятии и порадовали болельщиков. Конечно, у наших спортсменов была возможность добиться еще больших результатов, но тем не менее, мы смогли извлечь уроки после Олимпиады в Токио и улучшить наши показатели в Париже. Уверен, что через четыре года мы добьемся еще более высоких результатов на Олимпиаде в США", – цитирует 12 августа 2024 года Ермека Маржикпаева Telegram-канал Минтуризма и спорта РК.

Напомним, в Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. В главном соревновании четырехлетия сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.

Золотую медаль в копилку страны принес казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, выступавший в весовой категории до 60 кг.

Наш соотечественник, завоевавший "серебро" на Олимпиаде в Рио в 2016 году и "бронзу" в Токио в 2021 году, в этом году покорил вершину Олимпа в Париже и принес золотую медаль. Таким образом, Сметов стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо.

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (77 кг) и боксер Нурбек Оралбай (80 кг) завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Париже.

Представитель греко-римской борьбы Демеу Жадраев впервые за 20 лет в истории Олимпийских игр вышел в финал в данном виде спорта и завоевал второе место. В свою очередь, Нариман Курбанов стал первым спортсменом в истории спортивной гимнастики Казахстана, завоевавшим медаль на Олимпиаде. Нурбек Оралбай представлял сборную Казахстана по боксу и принес стране второе место на Олимпийских играх.

Стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле (смешанные командные соревнования по пулевой стрельбе), дзюдоист Гусман Кыргызбаев (66 кг) и боксерша Назым Кызайбай (50 кг) стали бронзовыми призерами Олимпиады в Париже.

"На Олимпиаде в Париже 78 атлетов сборной Казахстана соревновались в 25 видах спорта. Из них 54 спортсмена впервые приняли участие в Олимпиаде. При этом на главных играх четырехлетия призерами Олимпийских игр стали представители из 91 страны. Стоит отметить, что следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе, США, в 2028 году", – напомнили в Минтуризма и спорта РК.

Со всеми новостями об Олимпийских играх в Париже можете ознакомиться здесь.

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