В европейской топ-лиге появился первый представитель саудовского футбола

Команда "желто-красных" поздно вечером 27 августа объявила о подписании игрока сборной Саудовской Аравии.

По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма сделки с Абдельхамидом составила 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии защитник сыграл 32 матча за "Аль-Хиляль", где забил три гола и отдал четыре результативных паса.

🎥 "João Cancelo" rises from the heights of the planet... to #AlHilal 💙#CanceloIsHilali 🤩

pic.twitter.com/1lHJZOKT6A