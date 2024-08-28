В европейской топ-лиге появился первый представитель саудовского футбола

Итальянский футбольный клуб "Рома" купил 25-летнего защитника саудовского "Аль-Хилаля" Сауда Абдельхамида за 2,5 млн евро. Он стал первым выходцем из саудовского футбола, который надел майку команды из топ-5 европейских лиг, сообщает Zakon.kz.

Команда "желто-красных" поздно вечером 27 августа объявила о подписании игрока сборной Саудовской Аравии.

По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма сделки с Абдельхамидом составила 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии защитник сыграл 32 матча за "Аль-Хиляль", где забил три гола и отдал четыре результативных паса.

Отдав "римлянам" Абдельхамида, саудовская Суперлига обогатилась еще одной звездой из АПЛ. Из "Ман Сити" в "Аль-Хиляль" перебрался Жуан Канселу, за 25 млн евро. Португальский защитник будет зарабатывать 15 млн за сезон.

Пока Канселу будет проходить адаптацию на новом месте, его знаменитый соотечественник Криштиану Роналду копит различные медали и рекорды. Только что он стал рекордсменом Книги Гиннесса. А 29 августа капитан "Аль-Насра" будет удостоен специальной награды от президента УЕФА Александера Чеферина, как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов.