Защитник "Кайрата" впервые получил вызов в сборную Грузии
Фото: Instagram/f.c.kairat
Один из ведущих легионеров алматинского футбольного клуба "Кайрат" в составе национальной сборной Грузии впервые примет участие в матчах Лиги наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.
27-летний грузинский защитник призван в свою сборную для оборонительных действий в ближайших матчах Лиги наций против Чехии и Албании, 7 и 10 сентября соответственно.
Стоит отметить, что будущие соперники команды Лука Гадрани являются участниками недавнего Евро-2024, как и сама сборная Грузии.
Соотечественники Гадрани на чемпионате Европы-2024 сотворили сенсацию. Они обыграли сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду и впервые пробились в 1/8 финала турнира.
А вратарь грузинской дружины Георгий Мамардашвили признан лучшим голкипером прошедшего Евро. Он на днях подписал контракт со знаменитым английским клубом "Ливерпуль".
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