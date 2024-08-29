Защитник "Кайрата" впервые получил вызов в сборную Грузии

Один из ведущих легионеров алматинского футбольного клуба "Кайрат" в составе национальной сборной Грузии впервые примет участие в матчах Лиги наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

27-летний грузинский защитник призван в свою сборную для оборонительных действий в ближайших матчах Лиги наций против Чехии и Албании, 7 и 10 сентября соответственно.

Стоит отметить, что будущие соперники команды Лука Гадрани являются участниками недавнего Евро-2024, как и сама сборная Грузии.

Соотечественники Гадрани на чемпионате Европы-2024 сотворили сенсацию. Они обыграли сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду и впервые пробились в 1/8 финала турнира.

А вратарь грузинской дружины Георгий Мамардашвили признан лучшим голкипером прошедшего Евро. Он на днях подписал контракт со знаменитым английским клубом "Ливерпуль".