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Первый матч Лиги чемпионов: "Ювентус" уверенно победил ПСВ

Первый матч Лиги чемпионов: &quot;Ювентус&quot; уверенно победил ПСВ , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 01:14 Фото: Instagram/championsleagu
17 сентября завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором итальянский "Ювентус" принимал нидерландский ПСВ на своем домашнем стадионе "Альянц" в Турине, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Массимилиано Аллегри одержали победу со счетом 3:1.

Счет в игре открыл Кенан Йылдыз на 21-й минуте, воспользовавшись ошибкой обороны гостей. Уже через шесть минут Уэстон Маккенни удвоил преимущество хозяев.

В начале второго тайма, на 52-й минуте, Николас Гонсалес довел счет до 3:0, закрепив лидерство "Ювентуса". В добавленное время ПСВ удалось сократить отставание: на 90+3-й минуте Исмаэль Сайбари забил гол престижа, установив окончательный счет встречи.

Ранее стало известно, что футбольную сборную Англии могут отстранить от Евро-2028. Подробнее можно узнать здесь

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