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"Факты – вещь упрямая": Бибисара Асаубаева иронично ответила на вопрос о Жансае Абдумалик

&quot;Факты – вещь упрямая&quot;: Бибисара Асаубаева иронично ответила на вопрос о Жансае Абдумалик, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 13:26 Фото: Instagram/bibisarachess, Instagram/zhansaya_abdumalik
Накануне, 25 сентября 2024 года, лучшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Один из них спросил про отсутствие на Всемирной шахматной олимпиаде двух именитых спортсменок – Жансаи Абдумалик и Динары Садуакасовой, сообщает Zakon.kz.

На вопрос: "Отсутствие Динары и Жансаи как-то повлияло на команду или подстегнуло молодежь?", 20-летняя Бибисара ответила с иронией.

"Конечно, повлияло. Результаты говорят сами за себя. Факты – вещь упрямая", – написала Асаубаева в Stories.
Бибисара Асаубаева высказалась об отсутствии Жансаи Абдумалик в сборной, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 13:26

Фото: Instagram/bibisarachess

Примечательно, что накануне подписчики напрямую спросили у Жансаи Абдумалик про причины неучастия ее в Олимпиаде. По словам шахматистки, "есть много причин". Она уточнила, что такое решение приняла после командного чемпионата в Китае. Как подчеркнула Абдумалик, если в будущем она будет выступать за сборную, "то совсем по другим правилам и договоренностям".

Чуть ранее Бибисара Асаубаева высказалась про историческое "серебро", завоеванное на Всемирной шахматной олимпиаде, и назвала команду Казахстана молодой и перспективной. Также шахматистка поблагодарила болельщиков за поддержку.

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Напомним, Всемирная шахматная олимпиада проходит каждые два года, и в 2024 году турнир прошел в Будапеште (Венгрия). В финальном туре женская сборная Казахстана сыграла вничью с командой США (2-2) и набрала 18 очков, пропустив вперед себя шахматисток из Индии.

Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Амина Каирбекова, Ксения Балабаева и Алуа Нурман стали обладателями серебряной медали.

Сразу после завершения Всемирной шахматной олимпиады наших шахматисток поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

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