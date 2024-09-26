"Факты – вещь упрямая": Бибисара Асаубаева иронично ответила на вопрос о Жансае Абдумалик
На вопрос: "Отсутствие Динары и Жансаи как-то повлияло на команду или подстегнуло молодежь?", 20-летняя Бибисара ответила с иронией.
"Конечно, повлияло. Результаты говорят сами за себя. Факты – вещь упрямая", – написала Асаубаева в Stories.
Фото: Instagram/bibisarachess
Примечательно, что накануне подписчики напрямую спросили у Жансаи Абдумалик про причины неучастия ее в Олимпиаде. По словам шахматистки, "есть много причин". Она уточнила, что такое решение приняла после командного чемпионата в Китае. Как подчеркнула Абдумалик, если в будущем она будет выступать за сборную, "то совсем по другим правилам и договоренностям".
Чуть ранее Бибисара Асаубаева высказалась про историческое "серебро", завоеванное на Всемирной шахматной олимпиаде, и назвала команду Казахстана молодой и перспективной. Также шахматистка поблагодарила болельщиков за поддержку.
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Напомним, Всемирная шахматная олимпиада проходит каждые два года, и в 2024 году турнир прошел в Будапеште (Венгрия). В финальном туре женская сборная Казахстана сыграла вничью с командой США (2-2) и набрала 18 очков, пропустив вперед себя шахматисток из Индии.
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