"Барселона" первой из испанских команд достигла рубежа в 6500 голов

Знаменитый футбольный клуб "Барселона" самым первым в Ла Лиге достиг отметки в 6500 забитых голов. У главного конкурента "блауграны" мадридского "Реала" на один мяч меньше, сообщает Zakon.kz.

"Сине-гранатовые" забили свой юбилейный гол в матче 7-го тура испанского первенства против "Хетафе", когда в первом тайме отличился главный снайпер турнира Роберт Левандовски.

Lewandowski ha marcado el gol 6.500 del Barça en Liga.



El Madrid va por 6.499 (uno menos).



El Atlético (4.980) se va acercando a los 5.000. — Pedro Martin (@pedritonumeros) September 25, 2024

Гол поляка стал единственным в этой встрече и принес победу хозяевам поля (1:0). А сам форвард с семью голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги, опережая Килиана Мбаппе на два мяча.

Вдобавок, каталонский коллектив выиграл все семь стартовых игр в испанском чемпионате со своим новым главным тренером Ханс-Дитер Фликом.

Под руководством немецкого специалиста футболисты "Барсы" забили 23 гола и пропустили в свои ворота пять.

"Наш соперник хорошо оборонялся, мои игроки сражались в течение 90 минут. Также горжусь болельщиками, которые понимали, что мы в них нуждаемся. Иногда бывают такие матчи, но у нас был момент, и мы реализовали его. Нам было непросто, иногда не хватало скорости в комбинациях и они могли закрыться. Но мы забили нужный гол, Ямаль делает выдающиеся вещи, и стадиону это нравится, это заметно на трибунах". Ханс-Дитер Флик

Команда Флика сейчас находится на самой вершине турнирной таблицы, 21 очко из 21-го возможного.

Действующий чемпион Испании "Реал" идет следом за "блауграной", отставая на 4 балла.

В рамках игр 7-го тура против "Алавеса" наставник "Галактикос" побил рекорд Ла Лиги 45-летней давности.