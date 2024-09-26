"Барселона" первой из испанских команд достигла рубежа в 6500 голов
"Сине-гранатовые" забили свой юбилейный гол в матче 7-го тура испанского первенства против "Хетафе", когда в первом тайме отличился главный снайпер турнира Роберт Левандовски.
Lewandowski ha marcado el gol 6.500 del Barça en Liga.— Pedro Martin (@pedritonumeros) September 25, 2024
El Madrid va por 6.499 (uno menos).
El Atlético (4.980) se va acercando a los 5.000.
Гол поляка стал единственным в этой встрече и принес победу хозяевам поля (1:0). А сам форвард с семью голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги, опережая Килиана Мбаппе на два мяча.
Вдобавок, каталонский коллектив выиграл все семь стартовых игр в испанском чемпионате со своим новым главным тренером Ханс-Дитер Фликом.
Под руководством немецкого специалиста футболисты "Барсы" забили 23 гола и пропустили в свои ворота пять.
"Наш соперник хорошо оборонялся, мои игроки сражались в течение 90 минут. Также горжусь болельщиками, которые понимали, что мы в них нуждаемся. Иногда бывают такие матчи, но у нас был момент, и мы реализовали его. Нам было непросто, иногда не хватало скорости в комбинациях и они могли закрыться. Но мы забили нужный гол, Ямаль делает выдающиеся вещи, и стадиону это нравится, это заметно на трибунах".Ханс-Дитер Флик
Команда Флика сейчас находится на самой вершине турнирной таблицы, 21 очко из 21-го возможного.
Действующий чемпион Испании "Реал" идет следом за "блауграной", отставая на 4 балла.
В рамках игр 7-го тура против "Алавеса" наставник "Галактикос" побил рекорд Ла Лиги 45-летней давности.