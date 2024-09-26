Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Барселона" первой из испанских команд достигла рубежа в 6500 голов

Футбол Рекорд Ла Лиги, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 14:57 Фото: Instagram/fcbarcelona
Знаменитый футбольный клуб "Барселона" самым первым в Ла Лиге достиг отметки в 6500 забитых голов. У главного конкурента "блауграны" мадридского "Реала" на один мяч меньше, сообщает Zakon.kz.

"Сине-гранатовые" забили свой юбилейный гол в матче 7-го тура испанского первенства против "Хетафе", когда в первом тайме отличился главный снайпер турнира Роберт Левандовски.

Гол поляка стал единственным в этой встрече и принес победу хозяевам поля (1:0). А сам форвард с семью голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги, опережая Килиана Мбаппе на два мяча.

Вдобавок, каталонский коллектив выиграл все семь стартовых игр в испанском чемпионате со своим новым главным тренером Ханс-Дитер Фликом.

Под руководством немецкого специалиста футболисты "Барсы" забили 23 гола и пропустили в свои ворота пять.

"Наш соперник хорошо оборонялся, мои игроки сражались в течение 90 минут. Также горжусь болельщиками, которые понимали, что мы в них нуждаемся. Иногда бывают такие матчи, но у нас был момент, и мы реализовали его. Нам было непросто, иногда не хватало скорости в комбинациях и они могли закрыться. Но мы забили нужный гол, Ямаль делает выдающиеся вещи, и стадиону это нравится, это заметно на трибунах".Ханс-Дитер Флик

Команда Флика сейчас находится на самой вершине турнирной таблицы, 21 очко из 21-го возможного.

Действующий чемпион Испании "Реал" идет следом за "блауграной", отставая на 4 балла.

В рамках игр 7-го тура против "Алавеса" наставник "Галактикос" побил рекорд Ла Лиги 45-летней давности.

Читайте также

&quot;Факты – вещь упрямая&quot;: Бибисара Асаубаева иронично ответила на вопрос о Жансае Абдумалик
"Факты – вещь упрямая": Бибисара Асаубаева иронично ответила на вопрос о Жансае Абдумалик
Бокс Бой 12 октября
Бивол и Бетербиев встретились в Лондоне перед битвой
Футбол Результат ЛЕ
Известны результаты первых матчей стартового тура Лиги Европы по футболу
Куандык Шынасилов
Барселона ФК Роберт Левандовски ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Магнитная буря на Земле
Магнитная буря началась на Земле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: