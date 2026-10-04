#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
447.73
502.98
5.35
Спорт

Невероятная концовка в Москве: "Барыс" вырвал победу у "Спартака"

Невероятная концовка в Москве: Барыс вырвал победу у Спартака, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 00:02 Фото: hcbarys.kz
"Барыс" завершал свою вторую выездную серию сезона в Москве, сообщает Zakon.kz.

Тренерский штаб астанчан перед встречей со "Спартаком" сделал три изменения – Кирилл Ляпунов заменил в третьем звене Динмухамеда Кайыржана, Алихан Асетов вышел вместо Кирилла Панюкова в четвертой тройке, а Андрей Шутов занял место в воротах со стартового вбрасывания.

Первый период разбился на мелкие отрезки с обилием пауз. Позиционные атаки у команд зачастую получались только в большинстве, так что оба голкипера до перерыва спокойно справились со своей задачей.

Второй отрезок уже получился результативным. "Спартак" отличился в большинстве и меньшинстве усилиями Даниила Гутика и Данила Пивчулина. В "Барысе" снайперские счета пополнили Логан Дэй и Алихан Асетов. В заключительной трети Лукас Локхарт вывел хозяев вперед, но астанчане вновь проявили характер и забили при игре в формате "6 на 5".

В итоге, дело дошло до серии буллитов, где единственную попытку реализовал Гарретт Пилон. Таким образом казахстанцы заработали в этой выездной серии 4 балла из 6.

"Спартак" – "Барыс" 3:4 Б (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1):

  • 1:0 – 27:30 – Гутик (Котляров, Орлов) ГБ
  • 1:1 – 30:16 – Дэй (Омирбеков, Шестаков)
  • 1:2 – 34:18 – Асетов (Дэй, Шайхмедденов)
  • 2:2 – 36:48 – Пивчулин ГМ
  • 3:2 – 48:18 – Локхарт (Лукьянцев)
  • 3:3 – 58:22 – Томпсон (Дэй, Морелли)
  • 3:4 – 65:00 – Пилон Б

Вратари: Загидулин – Шутов

10 октября подопечные Михаила Кравца примут на домашнем льду "Авангард".

Ранее сообщалось, что "Барыс" прервал серию из трех поражений и чудесным образом добился победы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Барыс проиграл ЦСКА
00:34, 23 января 2026
Обидное поражение: ЦСКА вырвал победу у "Барыса" за полторы минуты до сирены
&quot;Автомобилист&quot; вырвал победу у &quot;Барыса&quot;, забив три шайбы за восемь минут
21:42, 07 октября 2024
"Автомобилист" вырвал победу у "Барыса", забив три шайбы за восемь минут
Барыс победил Динамо
01:53, 23 сентября 2026
Разгром в Москве: "Барыс" мощно закрыл выездную серию, не оставив шансов "Динамо"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алексей Жамнов высказался после поражения от &quot;Барыса&quot;
00:15, 05 октября 2026
Наставник "Спартака" Жамнов – о поражении от "Барыса": Жаловаться не надо, нужно играть
Андрей Буяльский отметился результативной передачей
23:48, 04 октября 2026
Голевая передача Буяльского не помогла "Полонии" одержать победу в чемпионате Польши
&quot;Барыс&quot; одержал вторую подряд победу
23:18, 04 октября 2026
Видеообзор победного матча "Барыса" против "Спартака"
Михаил Кравец прокомментировал победу над &quot;Спартаком&quot;
22:49, 04 октября 2026
Главный тренер "Барыса" Кравец высказался после победы над "Спартаком"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: