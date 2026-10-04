Невероятная концовка в Москве: "Барыс" вырвал победу у "Спартака"

"Барыс" завершал свою вторую выездную серию сезона в Москве, сообщает Zakon.kz.

Тренерский штаб астанчан перед встречей со "Спартаком" сделал три изменения – Кирилл Ляпунов заменил в третьем звене Динмухамеда Кайыржана, Алихан Асетов вышел вместо Кирилла Панюкова в четвертой тройке, а Андрей Шутов занял место в воротах со стартового вбрасывания.

Первый период разбился на мелкие отрезки с обилием пауз. Позиционные атаки у команд зачастую получались только в большинстве, так что оба голкипера до перерыва спокойно справились со своей задачей.

Второй отрезок уже получился результативным. "Спартак" отличился в большинстве и меньшинстве усилиями Даниила Гутика и Данила Пивчулина. В "Барысе" снайперские счета пополнили Логан Дэй и Алихан Асетов. В заключительной трети Лукас Локхарт вывел хозяев вперед, но астанчане вновь проявили характер и забили при игре в формате "6 на 5".

В итоге, дело дошло до серии буллитов, где единственную попытку реализовал Гарретт Пилон. Таким образом казахстанцы заработали в этой выездной серии 4 балла из 6.

"Спартак" – "Барыс" 3:4 Б (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1):

1:0 – 27:30 – Гутик (Котляров, Орлов) ГБ

1:1 – 30:16 – Дэй (Омирбеков, Шестаков)

1:2 – 34:18 – Асетов (Дэй, Шайхмедденов)

2:2 – 36:48 – Пивчулин ГМ

3:2 – 48:18 – Локхарт (Лукьянцев)

3:3 – 58:22 – Томпсон (Дэй, Морелли)

3:4 – 65:00 – Пилон Б

Вратари: Загидулин – Шутов

10 октября подопечные Михаила Кравца примут на домашнем льду "Авангард".

Ранее сообщалось, что "Барыс" прервал серию из трех поражений и чудесным образом добился победы.