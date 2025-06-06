Хоккеисты "Барыса" поразили поклонников на чемпионате КХЛ
Фото: Instagram/barys_official
5 июня в стартовом матче 22-го тура чемпионата КХЛ 3х3 казахстанский "Барыс" уступил омскому "Авангарду", сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, поединок завершился со счетом 7:3 в пользу российского клуба.
В составе казахстанского клуба заброшенными шайбами отметились Дмитрий Макеев, Али Касенов и Станислав Филиппенко.
Ранее стало известно, что казахстанские гимнасты прославились на чемпионате Азии.
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