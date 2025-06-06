#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.19
582.79
6.46
Спорт

Хоккеисты "Барыса" поразили поклонников на чемпионате КХЛ

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 07:59 Фото: Instagram/barys_official
5 июня в стартовом матче 22-го тура чемпионата КХЛ 3х3 казахстанский "Барыс" уступил омскому "Авангарду", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, поединок завершился со счетом 7:3 в пользу российского клуба.

В составе казахстанского клуба заброшенными шайбами отметились Дмитрий Макеев, Али Касенов и Станислав Филиппенко.

Ранее стало известно, что казахстанские гимнасты прославились на чемпионате Азии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира по футболу
Спорт
08:58, Сегодня
Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира по футболу
Назван лучший поединок и нокаут в истории UFC
Спорт
08:25, Сегодня
Назван лучший поединок и нокаут в истории UFC
Казахстанские гимнасты прославились на чемпионате Азии
Спорт
06:10, Сегодня
Казахстанские гимнасты прославились на чемпионате Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: