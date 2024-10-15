Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Неймар планирует выйти на поле через неделю в азиатской Лиге чемпионов

Футбол, возвращение игрока, Неймар, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 10:35 Фото: Instagram/neymarjr
21 октября бразильская футбольная звезда Неймар может сыграть за свой клуб "Аль-Хиляль" в Лиге чемпионов Азии. Окончательное решение будет принято на днях после консультации с лечащим врачом игрока, который ранее провел ему операцию, сообщает Zakon.kz.

По сведениям ESPN, на данное время состояние 32-летнего форварда улучшилось после травмы колена. Предполагается, что он сможет выйти на поле в матче против "Аль-Айна" (ОАЭ) 21 октября в рамках азиатской Лиги чемпионов.

Футбол Возвращение Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 10:35

Фото: Instagram/neymarjr

Неймар вышел из строя год назад из-за серьезной травмы, которую он получил во время матча сборных Бразилии и Уругвая. В ноябре 2023 года ему провел операцию врач бразильской команды Родриго Ласмара, который теперь должен дать добро на возвращение футболиста.   

Бразильский специалист должен прибыть в Саудовскую Аравию в ближайшие дни, чтобы оценить готовность Неймара.

Из-за этой травмы нападающему запретили участвовать в Кубке Америки – 2024.

Читайте также

Футбол Цель Игрока
Лучший снайпер АПЛ намерен обыграть сборную Казахстана в Лиге наций
Бокс
Назым Кызайбай обратилась к казахстанцам
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов Неймар 2024 год Кубок Америки Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: