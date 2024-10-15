Неймар планирует выйти на поле через неделю в азиатской Лиге чемпионов

21 октября бразильская футбольная звезда Неймар может сыграть за свой клуб "Аль-Хиляль" в Лиге чемпионов Азии. Окончательное решение будет принято на днях после консультации с лечащим врачом игрока, который ранее провел ему операцию, сообщает Zakon.kz.

По сведениям ESPN, на данное время состояние 32-летнего форварда улучшилось после травмы колена. Предполагается, что он сможет выйти на поле в матче против "Аль-Айна" (ОАЭ) 21 октября в рамках азиатской Лиги чемпионов.





Фото: Instagram/neymarjr

Неймар вышел из строя год назад из-за серьезной травмы, которую он получил во время матча сборных Бразилии и Уругвая. В ноябре 2023 года ему провел операцию врач бразильской команды Родриго Ласмара, который теперь должен дать добро на возвращение футболиста.

Бразильский специалист должен прибыть в Саудовскую Аравию в ближайшие дни, чтобы оценить готовность Неймара.

Из-за этой травмы нападающему запретили участвовать в Кубке Америки – 2024.