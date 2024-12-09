Мбаппе прояснил ситуацию про скандальное дело с изнасилованием

По сведениям ряда СМИ, в октябре 2024 года ведущий форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе был обвинен в изнасиловании гражданки Швеции. За это время никаких официальных сведений по данному делу от местных правоохранителей не последовало, сообщает Zakon.kz.

Спустя время журналисты обратились к лидеру сборной Франции, которого попросили дать информацию об этих слухах про его причастность к инциденту.

Как передает RMC Sport, вся эта история началась в середине октября, когда капитан французской дружины отдыхал в Швеции, во время матча его сборной и команды Израиля в Лиге наций УЕФА. Дидье Дешам дал короткий отпуск Мбаппе в этот период.

Свои свободные часы игрок "Реала" провел с друзьями в одном ресторанов Стокгольма, затем их видели в ночном клубе.

"Меня не беспокоит эта история, был удивлен, когда услышал. Всегда удивляюсь таким рассказам, не ждешь, что такие вещи могут случиться. Я не получал никакой повестки в суд, читаю то же, что и все остальные. Власти Швеции ничего не заявляли, и не беспокоюсь. Это просто недоразумение. Это не давит на меня, потому что никогда не беспокоился из-за этого". Килиан Мбаппе

Спустя время было начато расследование по факту жалобы на изнасилование в одном из отелей Стокгольма, где француз и его друзья ночевали.

Футболист тогда назвал эту информацию фэйком. Однако изнасилованная женщина назвала виновником инцидента именно Мбаппе.

"Вокруг много шума, но у меня всегда одна цель, сосредоточиться на работе, посмотрим, чем все закончится. Если меня вызовут в суд – пойду. У меня было пять выходных, решил отдохнуть. Тренер сказал мне пойти в менее публичное место. Все шло хорошо, и был спокоен. Появилось то фото, когда я покидал ресторан. Было много людей, которые хотели встретиться со мной, в основном много журналистов". Килиан Мбаппе

В конце октября правоохранители шведской столицы провели первые следственные мероприятия в отеле, где на одну ночь с друзьями останавливался Килиан Мбаппе, которого подозревали в изнасиловании местной жительницы. Однако тогда полицейские в своих расследованиях нигде не упомянули имя звездного француза.