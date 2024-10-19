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Что противопоставит преобразованный "Барыс" лидеру КХЛ

Хоккей Матч Локомотив, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 12:04 Фото: Instagram/barys_official
18 октября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" вылетел на три выездных матча в рамках игр Континентальной хоккейной лиги. На старте этих поединков столичный коллектив встретится с "Локомотивом" из Ярославля, первой командой текущей турнирной таблицы Лиги, сообщает Zakon.kz.

Перед этой поездкой "Барыс" опубликовал список хоккеистов, которые выйдут на лед в ближайших трех выездных играх.

Как известно, "астанчане" в последние несколько дней претерпели серьезные изменения не только в составе, но и в руководстве, а также в тренерском штабе.

Хоккей Тренер Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 12:04

Фото: Instagram/barys_official

Cначала клуб объявил о назначении нового генерального директора Нурлана Оразбаева. Затем столичная дружина заменила главного тренера, вместо Вячеслава Буцаева пришел Галым Мамбеталиев.

Плюс ко всему "Барыс" сообщил о расставании со всеми легионерами, кроме голкипера Маттсона.

19 октября астанинская команда начинает выездное турне матчем против "Локомотива", начало в 19-00 по казахстанскому времени.

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