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Мадрид готовится к повторению финала Лиги чемпионов прошлого сезона

Футбол Матч Боруссия, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 12:54 Фото: Instagram/realmadrid
22 октября стартуют игры 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Один из самых интересных поединков игрового дня пройдет в Мадриде, где действующий победитель турнира принимает дортмундскую "Боруссию", сообщает Zakon.kz.

Испанцы и немцы снова встретятся в Лиге чемпионов, спустя всего четыре с половиной месяца после их финальной битвы прошлого сезона.

По сравнению с тем матчем, ныне обновленная "Боруссия" выйдет на "Сантьяго Бернабеу" с другим наставником. Как известно, на место Эдина Терзича пришел 36-летний экс-полузащитник команды Нури Шахин.

С новым главным тренером "дортмундцы" очень хорошо начали текущий сезон Лиги чемпионов. Они стоят во главе турнирной таблицы общего этапа после двух туров.

Сначала команда Шахина уверенно переиграла на выезде бельгийский "Брюгге" (3:0), а затем дома разгромила "Селтик" (Шотландия) – 7:1.

Футбол Матч Боруссия, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 12:54

Фото: Instagram/realmadrid

Касаемо подопечных Карло Анчелотти, то футболисты королевского клуба после игр 2-го тура Лиги чемпионов располагаются на 17-ой позиции.

Ранее "Галактикос" сенсационно в гостях проиграл французскому "Лиллю" – 0:1.

Несмотря на текущую ситуацию, мадридская дружина, как действующий победитель Лиги чемпионов, остается главным фаворитом самого престижного клубного турнира Европы в 2025 году.

Матч "Реал" – "Боруссия" начнется в ночь на 23 октября, стартовый свисток запланирован на 00:00 по казахстанскому времени.

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