"Барыс" снова проиграл после двух обнадеживающих побед

В Астане 29 октября прошел матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором "Барыс" принимал пекинский "Куньлунь Ред Стар", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, игра состоялась на "Барыс Арене" и завершилась победой гостей со счетом 0:2.

На 39-й минуте нападающий "Куньлуня" Рурк Шартье открыл счет с передачи Иэна Маккошена. В третьем периоде хозяева прилагали все усилия, чтобы сравнять счет, но не смогли пробить вратаря Джереми Смита. В концовке встречи Дойл Сомерби забросил шайбу в пустые ворота, установив окончательный результат.

"Барыс" продолжает занимать последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 11 очками после 20 матчей. В последних пяти играх команда уступила дважды: дома уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:3) и на выезде ярославскому "Локомотиву" (1:3). Однако после этих поражений казахстанцы одержали две победы – против минского "Динамо" (2:1) и новосибирской "Сибири" (3:1) на выезде.