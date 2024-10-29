Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Барыс" снова проиграл после двух обнадеживающих побед

&quot;Барыс&quot; снова проиграл после двух обнадеживающих побед , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 21:19 Фото: hcbarys.kz
В Астане 29 октября прошел матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором "Барыс" принимал пекинский "Куньлунь Ред Стар", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, игра состоялась на "Барыс Арене" и завершилась победой гостей со счетом 0:2.

На 39-й минуте нападающий "Куньлуня" Рурк Шартье открыл счет с передачи Иэна Маккошена. В третьем периоде хозяева прилагали все усилия, чтобы сравнять счет, но не смогли пробить вратаря Джереми Смита. В концовке встречи Дойл Сомерби забросил шайбу в пустые ворота, установив окончательный результат.

"Барыс" продолжает занимать последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 11 очками после 20 матчей. В последних пяти играх команда уступила дважды: дома уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:3) и на выезде ярославскому "Локомотиву" (1:3). Однако после этих поражений казахстанцы одержали две победы – против минского "Динамо" (2:1) и новосибирской "Сибири" (3:1) на выезде.

Читайте также

Казахстанка пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе
Казахстанка пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе
Горные Лыжи Смерть Спортсменки
В Италии на тренировке погибла перспективная горнолыжница
Футбол Заявление Золотой Мяч
Во Франции объяснили причину поражения Винисиуса в гонке за "Золотым мячом"
Диана Абдуллаева
Барыс КХЛ 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Топ идеальных пород собак для содержания в квартире
Пять лучших пород собак для содержания в квартире
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: