Бывший министр спорта высказался о своей кандидатуре на пост президента Федерации футбола

Советник премьер-министра Ермек Маржикпаев решил внести ясность по поводу разговоров о его возможной кандидатуре на пост главы Федерации футбола Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Своей позицией он поделился в Instagram 13 ноября.

"Дорогие друзья! Позвольте внести ясность по вопросу рассмотрения моей кандидатуры на пост президента Федерации футбола Казахстана. Я не планирую претендовать на эту должность. Но, как и многие мои соотечественники, всегда буду преданным болельщиком спорта #1 в мире. Уверен, что большие победы нашего футбола еще впереди", – написал он.

8 ноября 2024 года стало известно, что Адлет Барменкулов принял решение покинуть пост президента Федерации футбола. Новый президент будет избран на внеочередной конференции КФФ, дата которой будет объявлена позднее.

Ермек Маржикпаев был освобожден от должности министра туризма и спорта 31 августа 2024 года. Он занимал эту должность с сентября 2023 года. 23 сентября его назначили советником премьер-министра.

