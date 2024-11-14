Пас Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Торонто"

Утром 14 ноября клуб "Вашингтон Кэпиталз" дома уступил "Торонто Мейпл Ливз" в овертайме (3:4), ведя по ходу матча со счетом 3:1. Гости восстановили равновесие на последних минутах встречи и вырвали победу в добавленное время, сообщает Zakon.kz.

Лидер столичного коллектива Александр Овечкин в данном поединке отличился результативной передачей, но это не помогло его команде.

"Кленовые листья" за 4 минуты до финального свистка перевернули исход матча и добились успеха в овертайме – 4:3.

Результативное действие капитана "Кэпиталз" позволило ему набрать 19-е (10+9) очко в текущем чемпионате НХЛ после 15 игр. Овечкин сейчас располагается на 20-м месте списка лучших бомбардиров нынешнего сезона.

После неудачи с "Торонто" команда россиянина с активом в 21 очко занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Тем временем казахстанские болельщики готовятся посмотреть поединок своей футбольной сборной, которая вечером 14 ноября встретится с Австрией в рамках Лиги наций УЕФА.

Матч состоится на Центральном стадионе Алматы, начало – в 20:00.