Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пас Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Торонто"

Хоккей Поражение НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 09:44 Фото: Instagram/capitals
Утром 14 ноября клуб "Вашингтон Кэпиталз" дома уступил "Торонто Мейпл Ливз" в овертайме (3:4), ведя по ходу матча со счетом 3:1. Гости восстановили равновесие на последних минутах встречи и вырвали победу в добавленное время, сообщает Zakon.kz.

Лидер столичного коллектива Александр Овечкин в данном поединке отличился результативной передачей, но это не помогло его команде. 

"Кленовые листья" за 4 минуты до финального свистка перевернули исход матча и добились успеха в овертайме – 4:3.

Результативное действие капитана "Кэпиталз" позволило ему набрать 19-е (10+9) очко в текущем чемпионате НХЛ после 15 игр. Овечкин сейчас располагается на 20-м месте списка лучших бомбардиров нынешнего сезона.

После неудачи с "Торонто" команда россиянина с активом в 21 очко занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Тем временем казахстанские болельщики готовятся посмотреть поединок своей футбольной сборной, которая вечером 14 ноября встретится с Австрией в рамках Лиги наций УЕФА.

Матч состоится на Центральном стадионе Алматы, начало – в 20:00.

Читайте также

Иск
Судиться с Министерством туризма и спорта намерены родители спортсменов
Фигурное катание
Самоделкина: Казахстан, я люблю тебя
Дэнни Джордан, коррупция, задержание, ЮАР
Главу Южноафриканской футбольной ассоциации обвинили в мошенничестве и коррупции
Куандык Шынасилов
NHL УЕФА Овечкин Александр Сборная Казахстана по футболу 2024 год Лига наций Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Кому принадлежит идея о смене часового пояса в Казахстане
Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве
Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве
Глава национального паралимпийского комитета
Министр спорта ответил, почему Боранбаев возглавляет параолимпийский комитет
Казахстанцы вложили миллионы в таунхаусы, которые так и не построили
34 казахстанца продали свое жилье ради таунхаусов и остались ни с чем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: